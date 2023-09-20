Прилепина Мавра Ивановна
Место рождения
Дата рождения1866
Дата смертиПосле 1897
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1866
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1885
Отец ребёнка: Прилепин Макар Иванович
Рождение ребёнка
22.03.1886 ст.
Сын: Прилепин Гавриил Макарович
Отец ребёнка: Прилепин Макар Иванович
Рождение ребёнка
03.07.1887 ст.
Сын: Прилепин Афанасий Макарович
Отец ребёнка: Прилепин Макар Иванович
Рождение ребёнка
17.11.1888 ст.
Дочь: (Прилепина) Екатерина Макаровна
Отец ребёнка: Прилепин Макар Иванович
Рождение ребёнка
04.10.1890
Сын: (Прилепина) Пелагея Макаровна
Отец ребёнка: Прилепин Макар Иванович
Камышино-Курское, Муромцевский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
04.02.1893 ст.
Дочь: (Прилепина) Агафья Макаровна
Отец ребёнка: Прилепин Макар Иванович
Рождение ребёнка
1895
Дочь: (Прилепина) Евгения Макаровна
Отец ребёнка: Прилепин Макар Иванович
Моховой Привал, Муромцевский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
07.05.1896 ст.
Сын: Прилепин Максим Макарович
Отец ребёнка: Прилепин Макар Иванович
Рождение ребёнка
04.02.1900 ст.
Сын: Прилепин Георгий Макарович
Отец ребёнка: Прилепин Макар Иванович
Рождение ребёнка
23.05.1905 ст.
Дочь: (Прилепина) Ефросиния Макаровна
Отец ребёнка: Прилепин Макар Иванович
Смерть
После 1897