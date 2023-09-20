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Прилепина Мавра Ивановна

Место рождения

Камышино-Воронежское, Муромцевский муниципальный район, Омская область

Дата рождения

1866

Дата смерти

После 1897

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1866

Отец: не указан

Мать: не указана

Камышино-Воронежское, Муромцевский муниципальный район, Омская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Прилепин Макар Иванович

Рождение ребёнка
1885

Сын: Прилепин Иван Макарович

Отец ребёнка: Прилепин Макар Иванович

Камышино-Воронежское, Муромцевский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
22.03.1886 ст.

Сын: Прилепин Гавриил Макарович

Отец ребёнка: Прилепин Макар Иванович

Камышино-Воронежское, Муромцевский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
03.07.1887 ст.

Сын: Прилепин Афанасий Макарович

Отец ребёнка: Прилепин Макар Иванович

Камышино-Воронежское, Муромцевский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
17.11.1888 ст.

Дочь: (Прилепина) Екатерина Макаровна

Отец ребёнка: Прилепин Макар Иванович

Камышино-Воронежское, Муромцевский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
04.10.1890

Сын: (Прилепина) Пелагея Макаровна

Отец ребёнка: Прилепин Макар Иванович

Камышино-Курское, Муромцевский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
04.02.1893 ст.

Дочь: (Прилепина) Агафья Макаровна

Отец ребёнка: Прилепин Макар Иванович

Камышино-Воронежское, Муромцевский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1895

Дочь: (Прилепина) Евгения Макаровна

Отец ребёнка: Прилепин Макар Иванович

Моховой Привал, Муромцевский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
07.05.1896 ст.

Сын: Прилепин Максим Макарович

Отец ребёнка: Прилепин Макар Иванович

Камышино-Воронежское, Муромцевский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
04.02.1900 ст.

Сын: Прилепин Георгий Макарович

Отец ребёнка: Прилепин Макар Иванович

Камышино-Воронежское, Муромцевский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
23.05.1905 ст.

Дочь: (Прилепина) Ефросиния Макаровна

Отец ребёнка: Прилепин Макар Иванович

Камышино-Воронежское, Муромцевский муниципальный район, Омская область
Смерть
После 1897

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