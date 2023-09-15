Сахарова (Волчкова) Мария Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.02.1938
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.02.1938
Отец: Волчков Дмитрий
Рождение ребёнка
03.01.1958
Сын: Сахаров Виктор Алексеевич
Отец ребёнка: Сахаров Алексей Семенович
Рождение ребёнка
21.11.1959
Дочь: Королёва Жанна Алексеевна
Отец ребёнка: Сахаров Алексей Семенович
Рождение ребёнка
31.05.1978
Отец ребёнка: Сахаров Алексей Семенович
Смерть
Неизвестно