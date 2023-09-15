Сахарова (Волчкова) Мария Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сахарова (Волчкова) Мария Дмитриевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.02.1938

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.02.1938

Отец: Волчков Дмитрий

Мать: Волчкова Евдокия Андреевна

Рождение ребёнка
03.01.1958

Сын: Сахаров Виктор Алексеевич

Отец ребёнка: Сахаров Алексей Семенович

Рождение ребёнка
21.11.1959

Дочь: Королёва Жанна Алексеевна

Отец ребёнка: Сахаров Алексей Семенович

Рождение ребёнка
31.05.1978

Сын: Сахаров Олег Алексеевич

Отец ребёнка: Сахаров Алексей Семенович

Смерть
Неизвестно
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