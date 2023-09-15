Сахаров Алексей Семенович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сахаров Алексей Семенович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.03.1931

Дата смерти

28.08.1981

Пол

Мужской

Добавил:

НА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.03.1931

Отец: Сахаров Семен

Мать: Сахарова Ольга Фёдоровна

Рождение ребёнка
03.01.1958

Сын: Сахаров Виктор Алексеевич

Мать ребёнка: Сахарова Мария Дмитриевна

Рождение ребёнка
21.11.1959

Дочь: Королёва Жанна Алексеевна

Мать ребёнка: Сахарова Мария Дмитриевна

Рождение ребёнка
31.05.1978

Сын: Сахаров Олег Алексеевич

Мать ребёнка: Сахарова Мария Дмитриевна

Смерть
28.08.1981
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