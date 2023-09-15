Сахаров Алексей Семенович
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.03.1931
Дата смерти28.08.1981
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.03.1931
Отец: Сахаров Семен
Мать: Сахарова Ольга Фёдоровна
Рождение ребёнка
03.01.1958
Сын: Сахаров Виктор Алексеевич
Мать ребёнка: Сахарова Мария Дмитриевна
Рождение ребёнка
21.11.1959
Дочь: Королёва Жанна Алексеевна
Мать ребёнка: Сахарова Мария Дмитриевна
Рождение ребёнка
31.05.1978
Мать ребёнка: Сахарова Мария Дмитриевна
Смерть
28.08.1981