Потапова (Тягина) Мария Лаврентьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1869
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869
Отец: Тягин Лаврентий
Мать: не указана
Бракосочетание
10.01.1893
Андреевка, Бирского уезда, Уфимской губернии
31.05.2017 нашла в архиве запись от 10.01.1893 в метрической книге с. Андреевка о венчании д. Мысадов крестьянина Иоанна Карповича Потапова 23 лет и той же деревни крестьянской девицы Марии Лаврент... Показать все
Рождение ребёнка
1894
Сын: Потапов ?
Отец ребёнка: Потапов Иоанн Карпович
Масады, Илишевского района, Башкирия
Рождение ребёнка
12.04.1899
Сын: Потапов Василий Иоаннович
Отец ребёнка: Потапов Иоанн Карпович
Масады, Исмайловской волос., Бирского уезда, Уфим
31.05.2017 нашла в архиве запись от 16.04.1899 в метрической книге с. Андреевка о крещении Василия Иоанновича Потапова, который родился 12.04.1899. Отец д. Масадов, крестьянин Иоанн Карпович Потапо... Показать все
Рождение ребёнка
04.09.1901
Дочь: Елизавета Иоанновна
Отец ребёнка: Потапов Иоанн Карпович
Масады, Исмайловской волос., Бирского уезда, Уфим
Рождение ребёнка
1903
Сын: Потапов ?
Отец ребёнка: Потапов Иоанн Карпович
Масады, Илишевского района, Башкирия
Смерть
Неизвестно
Масады, Исмайловской волос., Бирского уезда, Уфим