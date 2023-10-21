Потапова (Тягина) Мария Лаврентьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Потапова (Тягина) Мария Лаврентьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1869

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869

Отец: Тягин Лаврентий

Мать: не указана

Бракосочетание
10.01.1893

Муж: Потапов Иоанн Карпович

Андреевка, Бирского уезда, Уфимской губернии
31.05.2017 нашла в архиве запись от 10.01.1893 в метрической книге с. Андреевка о венчании д. Мысадов крестьянина Иоанна Карповича Потапова 23 лет и той же деревни крестьянской девицы Марии Лаврент... Показать все
Рождение ребёнка
1894

Сын: Потапов ?

Отец ребёнка: Потапов Иоанн Карпович

Масады, Илишевского района, Башкирия
Рождение ребёнка
12.04.1899

Сын: Потапов Василий Иоаннович

Отец ребёнка: Потапов Иоанн Карпович

Масады, Исмайловской волос., Бирского уезда, Уфим
31.05.2017 нашла в архиве запись от 16.04.1899 в метрической книге с. Андреевка о крещении Василия Иоанновича Потапова, который родился 12.04.1899. Отец д. Масадов, крестьянин Иоанн Карпович Потапо... Показать все
Рождение ребёнка
04.09.1901

Дочь: Елизавета Иоанновна

Отец ребёнка: Потапов Иоанн Карпович

Масады, Исмайловской волос., Бирского уезда, Уфим
Рождение ребёнка
1903

Сын: Потапов ?

Отец ребёнка: Потапов Иоанн Карпович

Масады, Илишевского района, Башкирия
Смерть
Неизвестно
Масады, Исмайловской волос., Бирского уезда, Уфим
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