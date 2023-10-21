Потапов Василий Иоаннович
Место рожденияМасады, Исмайловской волос., Бирского уезда, Уфим
Дата рождения12.04.1899
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
12.04.1899
Масады, Исмайловской волос., Бирского уезда, Уфим
31.05.2017 нашла в архиве запись от 16.04.1899 в метрической книге с. Андреевка о крещении Василия Иоанновича Потапова, который родился 12.04.1899. Отец д. Масадов, крестьянин Иоанн Карпович Потапо... Показать все
Смерть
Неизвестно