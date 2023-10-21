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Потапов Василий Иоаннович

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Место рождения

Масады, Исмайловской волос., Бирского уезда, Уфим

Дата рождения

12.04.1899

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.04.1899

Отец: Потапов Иоанн Карпович

Мать: Потапова Мария Лаврентьевна

Масады, Исмайловской волос., Бирского уезда, Уфим
31.05.2017 нашла в архиве запись от 16.04.1899 в метрической книге с. Андреевка о крещении Василия Иоанновича Потапова, который родился 12.04.1899. Отец д. Масадов, крестьянин Иоанн Карпович Потапо... Показать все
Смерть
Неизвестно
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