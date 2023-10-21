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Потапов ?

Место рождения

Масады, Илишевского района, Башкирия

Дата рождения

1894

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1894

Отец: Потапов Иоанн Карпович

Мать: Потапова Мария Лаврентьевна

Масады, Илишевского района, Башкирия
Рождение ребёнка
1913

Дочь: ?

Мать ребёнка: Потапова ?

Масады, Илишевского района, Башкирия
Рождение ребёнка
1915

Дочь: ?

Мать ребёнка: Потапова ?

Масады, Илишевского района, Башкирия
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Потапова ?

Смерть
Неизвестно
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