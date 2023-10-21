Потапов ?
Место рожденияМасады, Илишевского района, Башкирия
Дата рождения1894
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1894
Масады, Илишевского района, Башкирия
Рождение ребёнка
1913
Дочь: ?
Мать ребёнка: Потапова ?
Масады, Илишевского района, Башкирия
Рождение ребёнка
1915
Дочь: ?
Мать ребёнка: Потапова ?
Масады, Илишевского района, Башкирия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Потапова ?
Смерть
Неизвестно