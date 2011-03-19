Рудаков Василий Родионович
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.01.1925
Дата смерти19.03.2011
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.01.1925
Отец: Рудаков Родион Иванов
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Рудакова Нина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Смерть
19.03.2011
Тольятти, Тольятти, Самарская область