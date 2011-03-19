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Рудаков Василий Родионович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.01.1925

Дата смерти

19.03.2011

Пол

Мужской

Отец

Около 1891 г.р.

Мать

Жена

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ОР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.01.1925

Отец: Рудаков Родион Иванов

Мать: Рудакова Евдокия Михайлова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Рудакова Нина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Смерть
19.03.2011
Тольятти, Тольятти, Самарская область