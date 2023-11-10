Рудаков Родион Иванов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1891
Дата смерти1953
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1891
Рождение ребёнка
Около 1912
Дочь: Меньших Наталья Родионова
Мать ребёнка: Рудакова Евдокия Михайлова
Рождение ребёнка
1913
Дочь: Рудакова Валентина Родионова
Мать ребёнка: Рудакова Евдокия Михайлова
Рождение ребёнка
14.03.1914
Дочь: Уварова Дарья Родионовна
Мать ребёнка: Рудакова Евдокия Михайлова
Рождение ребёнка
06.01.1917 ст.
Мать ребёнка: Рудакова Евдокия Михайлова
Рождение ребёнка
13.01.1925
Сын: Рудаков Василий Родионович
Мать ребёнка: Рудакова Евдокия Михайлова
Рождение ребёнка
23.10.1927
Сын: Рудаков Александр Родионович
Мать ребёнка: Рудакова Евдокия Михайлова
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Смерть
1953