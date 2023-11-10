Рудаков Родион Иванов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРудаков Родион Иванов

Рудаков Родион Иванов

avatar

Место рождения

Кретовка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

Около 1891

Дата смерти

1953

Пол

Мужской

Добавил:

ОР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1891

Отец: Рудаков Иван Иванов

Мать: Рудакова Александра Михайловна

Кретовка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
Около 1912

Дочь: Меньших Наталья Родионова

Мать ребёнка: Рудакова Евдокия Михайлова

Кретовка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1913

Дочь: Рудакова Валентина Родионова

Мать ребёнка: Рудакова Евдокия Михайлова

Рождение ребёнка
14.03.1914

Дочь: Уварова Дарья Родионовна

Мать ребёнка: Рудакова Евдокия Михайлова

Рождение ребёнка
06.01.1917 ст.

Сын: Рудаков Иван Родионович

Мать ребёнка: Рудакова Евдокия Михайлова

Кретовка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
13.01.1925

Сын: Рудаков Василий Родионович

Мать ребёнка: Рудакова Евдокия Михайлова

Рождение ребёнка
23.10.1927

Сын: Рудаков Александр Родионович

Мать ребёнка: Рудакова Евдокия Михайлова

Андреевка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Рудакова Евдокия Михайлова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Смерть
1953
Андреевка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close