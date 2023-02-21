Котова (Кабанова) Прасковья Матвеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Котова (Кабанова) Прасковья Матвеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Кабанов Матвей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
29.01.1883

Дочь: Агафия Васильевна

Отец ребёнка: Котов Василий Степанович

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
27.05.1890

Дочь: Феодосия Васильевна

Отец ребёнка: Котов Василий Степанович

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
02.06.1900

Сын: Котов Иван Васильевич

Отец ребёнка: Котов Василий Степанович

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
08.10.1903

Сын: Котов Сергей Васильевич

Отец ребёнка: Котов Василий Степанович

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Котов Василий Степанович

Смерть
Неизвестно
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