Котова (Кабанова) Прасковья Матвеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Кабанов Матвей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
29.01.1883
Дочь: Агафия Васильевна
Отец ребёнка: Котов Василий Степанович
Рождение ребёнка
27.05.1890
Дочь: Феодосия Васильевна
Отец ребёнка: Котов Василий Степанович
Рождение ребёнка
02.06.1900
Отец ребёнка: Котов Василий Степанович
Рождение ребёнка
08.10.1903
Отец ребёнка: Котов Василий Степанович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно