Котов Василий Степанович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1860
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1860
Отец: Котов Степан Прокопьевич
Мать: Котова Акилина Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
29.01.1883
Дочь: (Котова) Агафия Васильевна
Мать ребёнка: Котова (Кабанова) Прасковья Матвеевна
Рождение ребёнка
27.05.1890
Дочь: (Котова) Феодосия Васильевна
Мать ребёнка: Котова (Кабанова) Прасковья Матвеевна
Рождение ребёнка
02.06.1900
Мать ребёнка: Котова (Кабанова) Прасковья Матвеевна
Рождение ребёнка
08.10.1903
Мать ребёнка: Котова (Кабанова) Прасковья Матвеевна
Смерть
Неизвестно