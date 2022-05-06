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Котов Василий Степанович

Место рождения

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

Около 1860

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1860

Отец: Котов Степан Прокопьевич

Мать: Котова Акилина Петровна

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Котова (Кабанова) Прасковья Матвеевна

Рождение ребёнка
29.01.1883

Дочь: (Котова) Агафия Васильевна

Мать ребёнка: Котова (Кабанова) Прасковья Матвеевна

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
27.05.1890

Дочь: (Котова) Феодосия Васильевна

Мать ребёнка: Котова (Кабанова) Прасковья Матвеевна

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
02.06.1900

Сын: Котов Иван Васильевич

Мать ребёнка: Котова (Кабанова) Прасковья Матвеевна

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
08.10.1903

Сын: Котов Сергей Васильевич

Мать ребёнка: Котова (Кабанова) Прасковья Матвеевна

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно

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