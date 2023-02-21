Уткин Сергей Павлович
Место рожденияСерюкова
Дата рождения15.10.1921
Дата смерти2019
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.10.1921
Отец: Уткин Павел Александрович
Мать: не указана
Серюкова
Рождение ребёнка
20.03.?
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Уткина Екатерина Афанасьевна
Тобольск
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Уткин Александр Сергеевич
Мать ребёнка: Уткина Екатерина Афанасьевна
Тобольск
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
2019
Тобольск