Уткин Сергей Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Уткин Сергей Павлович

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Место рождения

Серюкова

Дата рождения

15.10.1921

Дата смерти

2019

Пол

Мужской

Отец

1884 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

МЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.10.1921

Отец: Уткин Павел Александрович

Мать: не указана

Серюкова
Рождение ребёнка
20.03.?

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Уткина Екатерина Афанасьевна

Тобольск
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Уткин Александр Сергеевич

Мать ребёнка: Уткина Екатерина Афанасьевна

Тобольск
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Уткина Екатерина Афанасьевна

Смерть
2019
Тобольск
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