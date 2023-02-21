Уткина Екатерина Афанасьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
20.03.?
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Уткин Сергей Павлович
Тобольск
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Уткин Александр Сергеевич
Отец ребёнка: Уткин Сергей Павлович
Тобольск
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно