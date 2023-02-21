Уткина Екатерина Афанасьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Уткина Екатерина Афанасьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1921 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

МЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.03.?

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Уткин Сергей Павлович

Тобольск
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Уткин Александр Сергеевич

Отец ребёнка: Уткин Сергей Павлович

Тобольск
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Уткин Сергей Павлович

Смерть
Неизвестно
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