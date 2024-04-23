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Домника Демьяновна

Место рождения

Карпово, Нелидовский, Тверская область

Дата рождения

06.01.1891

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.01.1891

Отец: Демьян Георгиевич

Мать: Дарья Ивановна

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Место жительства
Неизвестно
Карпово, Нелидовский, Тверская область
Крещение
1891
Бракосочетание
21.01.1909

Муж: Дорощенков Павел Сергеевич

Рождение ребёнка
01.11.1909

Дочь: Матрёна Павловна

Отец ребёнка: Дорощенков Павел Сергеевич

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
13.11.1910

Дочь: Анна Павловна

Отец ребёнка: Дорощенков Павел Сергеевич

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
23.03.1912

Дочь: (Дорощенкова) Мария Павловна

Отец ребёнка: Дорощенков Павел Сергеевич

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
08.06.1913

Сын: Иван Павлович

Отец ребёнка: Дорощенков Павел Сергеевич

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
21.10.1915

Дочь: Анастасия Павловна

Отец ребёнка: Дорощенков Павел Сергеевич

Карпово, Нелидовский, Тверская область

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