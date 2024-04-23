Домника Демьяновна
Место рождения
Дата рождения06.01.1891
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.01.1891
Отец: Демьян Георгиевич
Мать: Дарья Ивановна
Место жительства
Неизвестно
Крещение
1891
Бракосочетание
21.01.1909
Рождение ребёнка
01.11.1909
Дочь: Матрёна Павловна
Отец ребёнка: Дорощенков Павел Сергеевич
Рождение ребёнка
13.11.1910
Дочь: Анна Павловна
Отец ребёнка: Дорощенков Павел Сергеевич
Рождение ребёнка
23.03.1912
Дочь: (Дорощенкова) Мария Павловна
Отец ребёнка: Дорощенков Павел Сергеевич
Рождение ребёнка
08.06.1913
Сын: Иван Павлович
Отец ребёнка: Дорощенков Павел Сергеевич
Рождение ребёнка
21.10.1915
Дочь: Анастасия Павловна
Отец ребёнка: Дорощенков Павел Сергеевич