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Шелашников Александр Николаевич

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Место рождения

Исаклы, Исаклинский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

10.04.1870

Дата смерти

21.06.1919

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
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Место
Комментарий
Рождение
10.04.1870

Отец: не указан

Мать: не указана

Исаклы, Исаклинский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
08.01.1895

Жена: Шелашникова Александра Дионисьевна

Рождение ребёнка
22.10.1902

Дочь: Каменева Вера Александровна

Мать ребёнка: Шелашникова Александра Дионисьевна

Рождение ребёнка
31.03.1905

Сын: Шелашников Николай Александрович

Мать ребёнка: Шелашникова Александра Дионисьевна

Рождение ребёнка
Между 1913 и 1915

Сын: Шелашников Дионисий Александрович

Мать ребёнка: Шелашникова Александра Дионисьевна

Смерть
21.06.1919
Омск, город Омск, Омская область