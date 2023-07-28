Шелашников Александр Николаевич
Место рождения
Дата рождения10.04.1870
Дата смерти21.06.1919
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.04.1870
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
08.01.1895
Рождение ребёнка
22.10.1902
Дочь: Каменева Вера Александровна
Мать ребёнка: Шелашникова Александра Дионисьевна
Рождение ребёнка
31.03.1905
Сын: Шелашников Николай Александрович
Мать ребёнка: Шелашникова Александра Дионисьевна
Рождение ребёнка
Между 1913 и 1915
Сын: Шелашников Дионисий Александрович
Мать ребёнка: Шелашникова Александра Дионисьевна
Смерть
21.06.1919
Омск, город Омск, Омская область