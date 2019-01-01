село Исаклы, Исаклинский муниципальный район, Самарская область (на 2019) — Familio

Исаклы

Исаклинский муниципальный район, Самарская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Самарская губерния, Бугурусланский уезд
847Исаклы (Костино), с. вл.при р. Соке и рч. Исаклинке.8035136454586Церковь православная 1. Ярмарка 1. Базар. Фабрика 1. Завод 1.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Самарская губерния, Бугурусланский уезд, Смагинская волость
552. Исаклы, село бывшее владельческое, при речке Суньче, дворов 16, жителей 81, церковь православная, часовня, школа, лавка, ярмарка 13-го июня, базар по воскресеньям

Список населённых мест Самарской губернии 1910 года

НазваниеНомерМестностьОт СамарыОт уездного городаОт волостного правленияДворовМужчинЖенщин
Бугурусланский уезд, Смольковская волость
С. Исаклы. Б. пом. Мордва и рус. Прав.2748Р. Ганинка1559015315810893

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Самарская область, Исаклинский район
56646Исаклысело54°08'с.ш.51°32'в.д.N-39-068

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Самарская область, Исаклинский муниципальный район, Сельское поселение Исаклы
36616408101с Исаклысело

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