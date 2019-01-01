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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
847Исаклы (Костино), с. вл.при р. Соке и рч. Исаклинке.8035136454586Церковь православная 1. Ярмарка 1. Базар. Фабрика 1. Завод 1.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
552. Исаклы, село бывшее владельческое, при речке Суньче, дворов 16, жителей 81, церковь православная, часовня, школа, лавка, ярмарка 13-го июня, базар по воскресеньям
Список населённых мест Самарской губернии 1910 года
НазваниеНомерМестностьОт СамарыОт уездного городаОт волостного правленияДворовМужчинЖенщин
С. Исаклы. Б. пом. Мордва и рус. Прав.2748Р. Ганинка1559015315810893
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
56646Исаклысело54°08'с.ш.51°32'в.д.N-39-068
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
36616408101с Исаклысело