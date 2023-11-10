Комлева Евдокия Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Комлева Евдокия Федоровна

Место рождения

Кузнечиха, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

MC
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Кузнечиха, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
24.06.1878

Сын: Комлев Петр Максимович

Отец ребёнка: Комлев Максим Федорович

Кузнечиха, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
01.08.1880

Дочь: Мария Максимовна

Отец ребёнка: Комлев Максим Федорович

Кузнечиха, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
31.10.1887

Дочь: Клавдия Максимовна

Отец ребёнка: Комлев Максим Федорович

Кузнечиха, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
13.10.1891

Сын: Комлев Артемий Максимович

Отец ребёнка: Комлев Максим Федорович

Кузнечиха, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно
от старости: 75 лет
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