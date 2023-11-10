Комлева Евдокия Федоровна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
24.06.1878
Отец ребёнка: Комлев Максим Федорович
Рождение ребёнка
01.08.1880
Дочь: Мария Максимовна
Отец ребёнка: Комлев Максим Федорович
Рождение ребёнка
31.10.1887
Дочь: Клавдия Максимовна
Отец ребёнка: Комлев Максим Федорович
Рождение ребёнка
13.10.1891
Сын: Комлев Артемий Максимович
Отец ребёнка: Комлев Максим Федорович
Смерть
Неизвестно
от старости: 75 лет