Комлев Петр Максимович
Место рождения
Дата рождения24.06.1878
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.06.1878
Отец: Комлев Максим Федорович
Бракосочетание
29.10.1899
Жена: Комлева Фекла Павловна
Максим Федоров Комлев - мертв; оба первым браком; жениху - 21; невесте - 18
Рождение ребёнка
12.12.1900
Дочь: Гумания Петровна
Мать ребёнка: Комлева Фекла Павловна
Рождение ребёнка
16.08.1903
Мать ребёнка: Комлева Фекла Павловна
Рождение ребёнка
30.11.1908
Мать ребёнка: Комлева Фекла Павловна
Рождение ребёнка
15.02.1910
Дочь: Петрунина Евдокия Петровна
Мать ребёнка: Комлева Фекла Павловна
Рождение ребёнка
29.12.1912
Дочь: Анастасия Петровна
Мать ребёнка: Комлева Фекла Павловна
Рождение ребёнка
19.01.1917
Дочь: Анна Петровна
Мать ребёнка: Комлева Фекла Павловна
Смерть
Неизвестно