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Комлев Петр Максимович

Место рождения

Кузнечиха, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

24.06.1878

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

MC
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.06.1878

Отец: Комлев Максим Федорович

Мать: Комлева Евдокия Федоровна

Кузнечиха, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
29.10.1899

Жена: Комлева Фекла Павловна

Максим Федоров Комлев - мертв; оба первым браком; жениху - 21; невесте - 18
Рождение ребёнка
12.12.1900

Дочь: Гумания Петровна

Мать ребёнка: Комлева Фекла Павловна

Кузнечиха, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
16.08.1903

Сын: Комлев Андрей Петрович

Мать ребёнка: Комлева Фекла Павловна

Кузнечиха, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
30.11.1908

Сын: Комлев Андрей Петрович

Мать ребёнка: Комлева Фекла Павловна

Кузнечиха, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
15.02.1910

Дочь: Петрунина Евдокия Петровна

Мать ребёнка: Комлева Фекла Павловна

Кузнечиха, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
29.12.1912

Дочь: Анастасия Петровна

Мать ребёнка: Комлева Фекла Павловна

Кузнечиха, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
19.01.1917

Дочь: Анна Петровна

Мать ребёнка: Комлева Фекла Павловна

Кузнечиха, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно
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