Нарышкин Лев Кириллович
Место рождения
Дата рождения1664
Дата смерти28.01.1705
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1664
Отец: Нарышкин Кирилл Полуэктович
Мать: не указана
Место жительства
25.05.1682 ст.
Восставшие стрельцы потребовали его выдачи вместе с другими Нарышкиными. Зверское убийство братьев и ненависть стрельцов к роду Нарышкиных грозили гибелью и для Льва Кирилловича. Спасенный от смерти, ... Показать все
Работа или профессия
1682
Пожалован в спальники.
Бракосочетание
03.09.1684
Рождение ребёнка
Около 1686
Дочь: Черкасская Аграфена Львовна
Мать ребёнка: Нарышкина Прасковья Фёдоровна
Рождение ребёнка
Около 1687
Дочь: Нарышкина Прасковья Львовна
Мать ребёнка: Нарышкина Прасковья Фёдоровна
ум. 1718, девица
Место жительства
Около 1688
Вернулся из Тобольска в Москву, стал играть видную роль благодаря влиянию, которым он пользовался у своей сестры — царицы Натальи Кирилловны. Он и князь Борис Голицын были самыми приближенными к ней л... Показать все
Место жительства
1689
Честолюбивые замыслы Софьи Алексеевны привели к новому стрелецкому заговору, направленному главным образом против царицы Натальи Кирилловны и близких к ней лиц, особенно же против её брата Льва Кирил... Показать все
Работа или профессия
1690
Пожалован в бояре, член совета четырёх, управлявшего государством во время первого заграничного путешествия Петра I. Присоединил к вотчине Кунцево, после смерти родителей и братьев получил их имения, ... Показать все
Рождение ребёнка
Около 1691
Дочь: Волынская Александра Львовна
Мать ребёнка: Нарышкина Прасковья Фёдоровна
Место жительства
1691
Пады, Балашовский муниципальный район, Саратовская область
Получил во владение огромные земли на Узе, Вороне, Хопре, Медведице и Елани, а также многочисленных крепостных. В Саратовской губернии получили земли боярин Василий Фёдорович и другие Нарышкины. Они п... Показать все
Рождение ребёнка
Около 1693
Мать ребёнка: Нарышкина Прасковья Фёдоровна
(1690-е — 30.10.1705)
Рождение ребёнка
26.04.1694
Сын: Нарышкин Александр Львович
Мать ребёнка: Нарышкина Прасковья Фёдоровна
Титул: боярин. Двоюродный брат Петра Великого.
Рождение ребёнка
17.05.1697
Дочь: Нарышкина Федора Львовна
Мать ребёнка: Нарышкина Прасковья Фёдоровна
Работа или профессия
С 1698 по 1702
Начальник Посольского приказа.
Рождение ребёнка
1700
Мать ребёнка: Нарышкина Прасковья Фёдоровна
ум. 11 июль 1734
Бракосочетание
1702
Жена: Шереметева Анна Петровна
Рождение ребёнка
1703
Дочь: Голицына Мария Львовна
Мать ребёнка: Шереметева Анна Петровна
Рождение ребёнка
1704
Дочь: Трубецкая Анна Львовна
Мать ребёнка: Шереметева Анна Петровна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
28.01.1705
Захоронен в Высокопетровском монастыре