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Нарышкин Лев Кириллович

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Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

1664

Дата смерти

28.01.1705

Пол

Мужской

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1664

Отец: Нарышкин Кирилл Полуэктович

Мать: не указана

Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
25.05.1682 ст.
Москва, город федерального значения Москва
Восставшие стрельцы потребовали его выдачи вместе с другими Нарышкиными. Зверское убийство братьев и ненависть стрельцов к роду Нарышкиных грозили гибелью и для Льва Кирилловича. Спасенный от смерти, ... Показать все
Работа или профессия
1682
Москва, город федерального значения Москва
Пожалован в спальники.
Бракосочетание
03.09.1684

Жена: Нарышкина Прасковья Фёдоровна

Тобольск, город Тобольск, Тюменская область
Рождение ребёнка
Около 1686

Дочь: Черкасская Аграфена Львовна

Мать ребёнка: Нарышкина Прасковья Фёдоровна

Тобольск, город Тобольск, Тюменская область
Рождение ребёнка
Около 1687

Дочь: Нарышкина Прасковья Львовна

Мать ребёнка: Нарышкина Прасковья Фёдоровна

Тобольск, город Тобольск, Тюменская область
ум. 1718, девица
Место жительства
Около 1688
Москва, город федерального значения Москва
Вернулся из Тобольска в Москву, стал играть видную роль благодаря влиянию, которым он пользовался у своей сестры — царицы Натальи Кирилловны. Он и князь Борис Голицын были самыми приближенными к ней л... Показать все
Место жительства
1689
Москва, город федерального значения Москва
Честолюбивые замыслы Софьи Алексеевны привели к новому стрелецкому заговору, направленному главным образом против царицы Натальи Кирилловны и близких к ней лиц, особенно же против её брата Льва Кирил... Показать все
Работа или профессия
1690
Москва, город федерального значения Москва
Пожалован в бояре, член совета четырёх, управлявшего государством во время первого заграничного путешествия Петра I. Присоединил к вотчине Кунцево, после смерти родителей и братьев получил их имения, ... Показать все
Рождение ребёнка
Около 1691

Дочь: Волынская Александра Львовна

Мать ребёнка: Нарышкина Прасковья Фёдоровна

Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
1691
Пады, Балашовский муниципальный район, Саратовская область
Получил во владение огромные земли на Узе, Вороне, Хопре, Медведице и Елани, а также многочисленных крепостных. В Саратовской губернии получили земли боярин Василий Фёдорович и другие Нарышкины. Они п... Показать все
Рождение ребёнка
Около 1693

Сын: Нарышкин Евграф Львович

Мать ребёнка: Нарышкина Прасковья Фёдоровна

Москва, город федерального значения Москва
(1690-е — 30.10.1705)
Рождение ребёнка
26.04.1694

Сын: Нарышкин Александр Львович

Мать ребёнка: Нарышкина Прасковья Фёдоровна

Москва, город федерального значения Москва
Титул: боярин. Двоюродный брат Петра Великого.
Рождение ребёнка
17.05.1697

Дочь: Нарышкина Федора Львовна

Мать ребёнка: Нарышкина Прасковья Фёдоровна

Москва, город федерального значения Москва
Работа или профессия
С 1698 по 1702
Москва, город федерального значения Москва
Начальник Посольского приказа.
Рождение ребёнка
1700

Сын: Нарышкин Иван Львович

Мать ребёнка: Нарышкина Прасковья Фёдоровна

Москва, город федерального значения Москва
ум. 11 июль 1734
Бракосочетание
1702

Жена: Шереметева Анна Петровна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
1703

Дочь: Голицына Мария Львовна

Мать ребёнка: Шереметева Анна Петровна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
1704

Дочь: Трубецкая Анна Львовна

Мать ребёнка: Шереметева Анна Петровна

Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
28.01.1705
Москва, город федерального значения Москва
Захоронен в Высокопетровском монастыре
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