Шерстнев (Шершнев) Пётр
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1865
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1865
Отец: Шерстин Егор Яковлев
Мать: ?
Рождение ребёнка
Около 1885
Сын: Шестнев Илья Петров
Мать ребёнка: ?
д.Карачево Перемышльского уезда
Рождение ребёнка
Около 1887
Дочь: Верхолашина Домника Петрова
Мать ребёнка: ?
д.Карачево Перемышльского уезда
Рождение ребёнка
До 1902
Сын: Шерстин Егор Петров
Мать ребёнка: ?
д.Карачево Перемышльского уезда
Смерть
Неизвестно