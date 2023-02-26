Шерстнев (Шершнев) Пётр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШерстнев (Шершнев) Пётр

Шерстнев (Шершнев) Пётр

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1865

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1865

Отец: Шерстин Егор Яковлев

Мать: ?

Рождение ребёнка
Около 1885

Сын: Шестнев Илья Петров

Мать ребёнка: ?

д.Карачево Перемышльского уезда
Рождение ребёнка
Около 1887

Дочь: Верхолашина Домника Петрова

Мать ребёнка: ?

д.Карачево Перемышльского уезда
Рождение ребёнка
До 1902

Сын: Шерстин Егор Петров

Мать ребёнка: ?

д.Карачево Перемышльского уезда
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close