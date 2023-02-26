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Женский

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Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1885

Сын: Шестнев Илья Петров

Отец ребёнка: Шерстнев (шершнев) Пётр

д.Карачево Перемышльского уезда
Рождение ребёнка
Около 1887

Дочь: Верхолашина Домника Петрова

Отец ребёнка: Шерстнев (шершнев) Пётр

д.Карачево Перемышльского уезда
Рождение ребёнка
До 1902

Сын: Шерстин Егор Петров

Отец ребёнка: Шерстнев (шершнев) Пётр

д.Карачево Перемышльского уезда
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