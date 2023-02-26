Верхолашина (Шестнева) Домника Петрова
Место рожденияд.Карачево Перемышльского уезда
Дата рожденияОколо 1887
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1887
Отец: Шерстнев (шершнев) Пётр
Мать: ?
д.Карачево Перемышльского уезда
Рождение ребёнка
22.08.1911
Дочь: Наталья Семёнова
Отец ребёнка: Верхолашин Семён Дмитриев
Рождение ребёнка
22.07.1913
Дочь: Мария Семёнова
Отец ребёнка: Верхолашин Семён Дмитриев
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно