Верхолашина (Шестнева) Домника Петрова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Верхолашина (Шестнева) Домника Петрова

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Место рождения

д.Карачево Перемышльского уезда

Дата рождения

Около 1887

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1887

Отец: Шерстнев (шершнев) Пётр

Мать: ?

д.Карачево Перемышльского уезда
Рождение ребёнка
22.08.1911

Дочь: Наталья Семёнова

Отец ребёнка: Верхолашин Семён Дмитриев

Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
22.07.1913

Дочь: Мария Семёнова

Отец ребёнка: Верхолашин Семён Дмитриев

Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Верхолашин Семён Дмитриев

Смерть
Неизвестно
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