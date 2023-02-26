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Рождение ребёнка
До 1846

Сын: Шерстин Никанор Егоров

Отец ребёнка: Шерстин Егор Яковлев

д.Карачево Перемышльского уезда
Рождение ребёнка
До 1850

Сын: Шерстин Егор Егоров

Отец ребёнка: Шерстин Егор Яковлев

д.Карачево Перемышльского уезда
Рождение ребёнка
До 1865

Сын: Шерстнев (шершнев) Пётр

Отец ребёнка: Шерстин Егор Яковлев

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