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Михаил Потапов

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Место рождения

с.Пятницкое Перемышльского уезда Калужской губ.

Дата рождения

До 1806

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

До 1786 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1806

Отец: Потап

Мать: не указана

с.Пятницкое Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
1826

Сын: Стефан Михайлов

Мать ребёнка: ?

с.Пятницкое Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
До 1826

Сын: Емельян Михайлов

Мать ребёнка: ?

с.Пятницкое Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
1833

Сын: Дмитрий Михайлов

Мать ребёнка: ?

с.Пятницкое Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
1844

Сын: Храмьев Фёдор Михайлов

Мать ребёнка: ?

с.Пятницкое Перемышльского уезда Калужской губ.
Смерть
Неизвестно
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