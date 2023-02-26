Михаил Потапов
Место рожденияс.Пятницкое Перемышльского уезда Калужской губ.
Дата рожденияДо 1806
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1806
Отец: Потап
Мать: не указана
с.Пятницкое Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
1826
Сын: Стефан Михайлов
Мать ребёнка: ?
с.Пятницкое Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
До 1826
Сын: Емельян Михайлов
Мать ребёнка: ?
с.Пятницкое Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
1833
Сын: Дмитрий Михайлов
Мать ребёнка: ?
с.Пятницкое Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
1844
Мать ребёнка: ?
с.Пятницкое Перемышльского уезда Калужской губ.
Смерть
Неизвестно