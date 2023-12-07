(Попова) Зоя — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Попова) Зоя

(Попова) Зоя

Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.04.1912

Пол

Женский

Добавил:

МЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.04.1912

Отец: Попов Павел

Мать: Попова Афанасия

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close