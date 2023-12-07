Попов Павел
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Попова) Агапия
Мать ребёнка: Попова (Бурылова) Афанасия
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
21.04.1912
Дочь: (Попова) Зоя
Мать ребёнка: Попова (Бурылова) Афанасия
Смерть
Неизвестно