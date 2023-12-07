Попов Павел Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Попов Павел

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Попова) Агапия

Мать ребёнка: Попова (Бурылова) Афанасия

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Попова (Бурылова) Афанасия

Рождение ребёнка
21.04.1912

Дочь: (Попова) Зоя

Мать ребёнка: Попова (Бурылова) Афанасия

Смерть
Неизвестно

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