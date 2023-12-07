Попова (Бурылова) Афанасия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Попова (Бурылова) Афанасия

Место рождения

Д.Гарюшки Пермского уезда

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Бурылов Илья

Мать: Бурылова (Батракова) Евдокия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Попова) Агапия

Отец ребёнка: Попов Павел

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Попов Павел

Рождение ребёнка
21.04.1912

Дочь: (Попова) Зоя

Отец ребёнка: Попов Павел

Смерть
Неизвестно

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