Попова (Бурылова) Афанасия
Место рожденияД.Гарюшки Пермского уезда
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Бурылов Илья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Попова) Агапия
Отец ребёнка: Попов Павел
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Попов Павел
Рождение ребёнка
21.04.1912
Дочь: (Попова) Зоя
Отец ребёнка: Попов Павел
Смерть
Неизвестно