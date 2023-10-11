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Кучер Никонор Яковлевич

Место рождения

Черкасская область, Каневский район, село Яблонев

Дата рождения

27.01.1904

Дата смерти

01.07.1982

Пол

Мужской

Добавил:

ЛД
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
194

Сын: Кучер Андрей Никонорович

Мать ребёнка: Кучер Устинья Андреевна

Рождение
27.01.1904

Отец: Кучер Яков Филиппович

Мать: Кучер Анна Иосифовна

Черкасская область, Каневский район, село Яблонев
Бракосочетание
03.11.1922

Жена: Кучер Устинья Андреевна

Курганский уезд, Сапашатовская волость
П/отдел выписи актов гражданского состояния при Сапашатовском волисполкоме. Запись о браке за 1920 год. 94. 3 ноября 2022 г. СВЕДЕНИЯ. О ЖЕНИХЕ Яковлевич Кучер, род.27 января 1904г. Пост. место жител... Показать все
Рождение ребёнка
13.12.1925

Дочь: Черятьева Нина Никоноровна

Мать ребёнка: Кучер Устинья Андреевна

Рождение ребёнка
1927

Дочь: Лозовая Анна Львовна

Мать ребёнка: Кучер Устинья Андреевна

Рождение ребёнка
1929

Дочь: Кучер Александра Никоноровна

Мать ребёнка: Кучер Устинья Андреевна

Рождение ребёнка
20.04.1933

Дочь: Пескова Мария Никоноровна

Мать ребёнка: Кучер Устинья Андреевна

Курганская область, Лопатинский район,с. Хутора
Согласно свидетельству о рождении III 165510 выд. ЗАГС Хуторской 2.05.33 указана фамилия Кучерова Мария Никоноровна, родители: Кучеров Н.Я.( русский) и Кучерова У.А.( русская)
Рождение ребёнка
02.04.1936

Сын: Кучер Алексей Никонорович

Мать ребёнка: Кучер Устинья Андреевна

Большая Роща, Марьяновский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1938

Сын: Кучер Михаил Никонорович

Мать ребёнка: Кучер Устинья Андреевна

Военная служба
?.11.1941
Участник ВОВ
Рождение ребёнка
06.08.1944

Дочь: Сидорова Лариса Никоноровна

Мать ребёнка: Кучер Устинья Андреевна

Большая Роща, Марьяновский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
06.08.1944

Дочь: Кучер Лариса Никоноровна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
01.07.1982
Омск, город Омск, Омская область
Свидетельство во о смерти I-KH 452125 от 2.07.1982 выдано Куйбышевским р.ЗАГС , запись 4320, умер в Первомайском районе г. Омска, в военном госпитале, причина смерти- хроническая двухстор. сливная пне... Показать все
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