Кучер Никонор Яковлевич
Место рожденияЧеркасская область, Каневский район, село Яблонев
Дата рождения27.01.1904
Дата смерти01.07.1982
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
194
Мать ребёнка: Кучер Устинья Андреевна
Рождение
27.01.1904
Отец: Кучер Яков Филиппович
Мать: Кучер Анна Иосифовна
Черкасская область, Каневский район, село Яблонев
Бракосочетание
03.11.1922
Жена: Кучер Устинья Андреевна
Курганский уезд, Сапашатовская волость
П/отдел выписи актов гражданского состояния при Сапашатовском волисполкоме. Запись о браке за 1920 год. 94. 3 ноября 2022 г. СВЕДЕНИЯ. О ЖЕНИХЕ Яковлевич Кучер, род.27 января 1904г. Пост. место жител... Показать все
Рождение ребёнка
13.12.1925
Дочь: Черятьева Нина Никоноровна
Мать ребёнка: Кучер Устинья Андреевна
Рождение ребёнка
1927
Дочь: Лозовая Анна Львовна
Мать ребёнка: Кучер Устинья Андреевна
Рождение ребёнка
1929
Дочь: Кучер Александра Никоноровна
Мать ребёнка: Кучер Устинья Андреевна
Рождение ребёнка
20.04.1933
Дочь: Пескова Мария Никоноровна
Мать ребёнка: Кучер Устинья Андреевна
Курганская область, Лопатинский район,с. Хутора
Согласно свидетельству о рождении III 165510 выд. ЗАГС Хуторской 2.05.33 указана фамилия Кучерова Мария Никоноровна, родители: Кучеров Н.Я.( русский) и Кучерова У.А.( русская)
Рождение ребёнка
02.04.1936
Сын: Кучер Алексей Никонорович
Мать ребёнка: Кучер Устинья Андреевна
Рождение ребёнка
1938
Мать ребёнка: Кучер Устинья Андреевна
Военная служба
?.11.1941
Участник ВОВ
Рождение ребёнка
06.08.1944
Дочь: Сидорова Лариса Никоноровна
Мать ребёнка: Кучер Устинья Андреевна
Рождение ребёнка
06.08.1944
Дочь: Кучер Лариса Никоноровна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
01.07.1982
Омск, город Омск, Омская область
Свидетельство во о смерти I-KH 452125 от 2.07.1982 выдано Куйбышевским р.ЗАГС , запись 4320, умер в Первомайском районе г. Омска, в военном госпитале, причина смерти- хроническая двухстор. сливная пне... Показать все