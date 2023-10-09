Кучер Анна Иосифовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
27.01.1904
Отец ребёнка: Кучер Яков Филиппович
Черкасская область, Каневский район, село Яблонев
Рождение ребёнка
1908
Сын: Кучер Иван Яковлевич
Отец ребёнка: Кучер Яков Филиппович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кучер Акулина Яковлевна
Отец ребёнка: Кучер Яков Филиппович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Кучер Яков Филиппович
Смерть
Неизвестно