Кучер Анна Иосифовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кучер Анна Иосифовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
27.01.1904

Сын: Кучер Никонор Яковлевич

Отец ребёнка: Кучер Яков Филиппович

Черкасская область, Каневский район, село Яблонев
Рождение ребёнка
1908

Сын: Кучер Иван Яковлевич

Отец ребёнка: Кучер Яков Филиппович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кучер Акулина Яковлевна

Отец ребёнка: Кучер Яков Филиппович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кучер Василий Яковлевич

Отец ребёнка: Кучер Яков Филиппович

Смерть
Неизвестно
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