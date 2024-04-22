Сидорова (Кучер) Лариса Никоноровна
Место рождения
Дата рождения06.08.1944
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.08.1944
Отец: Кучер Никонор Яковлевич
Мать: Кучер Устинья Андреевна
Рождение ребёнка
1980
Сын: Сидоров Евгений Николаевич
Отец ребёнка: Сидоров Николай
Рождение ребёнка
1981
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Сидоров Николай
Москва, город федерального значения Москва