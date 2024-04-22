Сидорова (Кучер) Лариса Никоноровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сидорова (Кучер) Лариса Никоноровна

Место рождения

Большая Роща, Марьяновский муниципальный район, Омская область

Дата рождения

06.08.1944

Пол

Женский

Отец

1904 г.р.

Мать

1905 г.р.

Дети

1980 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЛД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.08.1944

Отец: Кучер Никонор Яковлевич

Мать: Кучер Устинья Андреевна

Большая Роща, Марьяновский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1980

Сын: Сидоров Евгений Николаевич

Отец ребёнка: Сидоров Николай

Рождение ребёнка
1981

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сидоров Николай

Москва, город федерального значения Москва
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