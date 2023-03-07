Байкова (Старкова) Матрёна Антоновна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
14.03.1896
Дочь: Лидия Дмитриевна
Отец ребёнка: Байков Дмитрий Сократович
Рождение ребёнка
1898
Отец ребёнка: Байков Дмитрий Сократович
Самара, Самара, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно