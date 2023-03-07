Байкова (Старкова) Матрёна Антоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Байкова (Старкова) Матрёна Антоновна

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Место рождения

Бузулук, город Бузулук, Оренбургская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1874 г.р.

Дети

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бузулук, город Бузулук, Оренбургская область
Рождение ребёнка
14.03.1896

Дочь: Лидия Дмитриевна

Отец ребёнка: Байков Дмитрий Сократович

Рождение ребёнка
1898

Сын: Байков Леонид Сократович

Отец ребёнка: Байков Дмитрий Сократович

Самара, Самара, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Байков Дмитрий Сократович

Смерть
Неизвестно
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