Некрасова (-) Стефанида Васильева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Некрасова (-) Стефанида Васильева

Место рождения

Вязьма, Вяземский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1784

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1784

Отец: не указан

Мать: не указана

Вязьма, Вяземский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
24.07.1807

Муж: Некрасов Александр Леонов

2-я жена
Рождение ребёнка
25.05.1815

Сын: Некрасов Павел Александрович

Отец ребёнка: Некрасов Александр Леонов

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
05.12.1817

Сын: Некрасов Николай Александрович

Отец ребёнка: Некрасов Александр Леонов

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Некрасов Александр Леонов

Работа или профессия
Неизвестно
купеческая жена
Место жительства
Неизвестно
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно