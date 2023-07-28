Некрасова (-) Стефанида Васильева
Место рождения
Дата рождения1784
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1784
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
24.07.1807
2-я жена
Рождение ребёнка
25.05.1815
Сын: Некрасов Павел Александрович
Отец ребёнка: Некрасов Александр Леонов
Рождение ребёнка
05.12.1817
Сын: Некрасов Николай Александрович
Отец ребёнка: Некрасов Александр Леонов
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
купеческая жена
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно