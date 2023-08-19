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Некрасов Александр Леонов

Место рождения

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

30.08.1760

Дата смерти

02.10.1832

Пол

Мужской

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.08.1760

Отец: Некрасов Леон Яковлев

Мать: Некрасова Дарья Ефимова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1788

Дочь: Евдокия (Дарья) Александрова

Мать ребёнка: Некрасова Евдокия Прохорова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
03.02.1794

Дочь: Анна (Наталья) Александрова

Мать ребёнка: Некрасова Евдокия Прохорова

зубцовский уезд деревня
Бракосочетание
24.07.1807

Жена: Некрасова Стефанида Васильева

2-я жена
Рождение ребёнка
25.05.1815

Сын: Некрасов Павел Александрович

Мать ребёнка: Некрасова Стефанида Васильева

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
05.12.1817

Сын: Некрасов Николай Александрович

Мать ребёнка: Некрасова Стефанида Васильева

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Некрасова Стефанида Васильева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Некрасова Евдокия Прохорова

Работа или профессия
Неизвестно
посадский человек
Место жительства
Неизвестно
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
02.10.1832
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