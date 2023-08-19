Некрасов Александр Леонов
Место рождения
Дата рождения30.08.1760
Дата смерти02.10.1832
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.08.1760
Отец: Некрасов Леон Яковлев
Мать: Некрасова Дарья Ефимова
Рождение ребёнка
1788
Дочь: Евдокия (Дарья) Александрова
Мать ребёнка: Некрасова Евдокия Прохорова
Рождение ребёнка
03.02.1794
Дочь: Анна (Наталья) Александрова
Мать ребёнка: Некрасова Евдокия Прохорова
зубцовский уезд деревня
Бракосочетание
24.07.1807
2-я жена
Рождение ребёнка
25.05.1815
Сын: Некрасов Павел Александрович
Мать ребёнка: Некрасова Стефанида Васильева
Рождение ребёнка
05.12.1817
Сын: Некрасов Николай Александрович
Мать ребёнка: Некрасова Стефанида Васильева
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
посадский человек
Место жительства
Неизвестно
Смерть
02.10.1832