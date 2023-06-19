Некрасова (-) Евдокия Прохорова
Место рождения
Дата рождения1762
Дата смерти01.06.1807
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1762
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1788
Дочь: Евдокия (Дарья) Александрова
Отец ребёнка: Некрасов Александр Леонов
Рождение ребёнка
03.02.1794
Дочь: Анна (Наталья) Александрова
Отец ребёнка: Некрасов Александр Леонов
зубцовский уезд деревня
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Смерть
01.06.1807