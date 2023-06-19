Некрасова (-) Евдокия Прохорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНекрасова (-) Евдокия Прохорова

Некрасова (-) Евдокия Прохорова

Место рождения

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1762

Дата смерти

01.06.1807

Пол

Женский

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1762

Отец: не указан

Мать: не указана

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1788

Дочь: Евдокия (Дарья) Александрова

Отец ребёнка: Некрасов Александр Леонов

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
03.02.1794

Дочь: Анна (Наталья) Александрова

Отец ребёнка: Некрасов Александр Леонов

зубцовский уезд деревня
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Некрасов Александр Леонов

Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
01.06.1807