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Дарья Назаровна

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Место рождения

Бичурга-Баишево, Шемуршинский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия

Дата рождения

1861 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

SY
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Бичурга-Баишево, Шемуршинский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Бракосочетание
10.02.1884 ст.

Муж: Николай Федотов

Новые Айбеси, Алатырский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
1896 ст.

Сын: Тарелов Егор Николаевич

Отец ребёнка: Николай Федотов

Новые Айбеси, Алатырский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
19.01.1989 ст.

Сын: Тарелов Тимофей Николаевич

Отец ребёнка: Николай Федотов

Новые Айбеси, Алатырский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Тарелова Анастасия Николаевна

Отец ребёнка: Николай Федотов

Смерть
Неизвестно
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