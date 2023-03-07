Дарья Назаровна
Место рождения
Дата рождения1861 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
10.02.1884 ст.
Муж: Николай Федотов
Рождение ребёнка
1896 ст.
Отец ребёнка: Николай Федотов
Рождение ребёнка
19.01.1989 ст.
Сын: Тарелов Тимофей Николаевич
Отец ребёнка: Николай Федотов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Тарелова Анастасия Николаевна
Отец ребёнка: Николай Федотов
Смерть
Неизвестно