Назар
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Пётр Назаров
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Дарья Назарова
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1861 ст.
Дочь: Тарелова Дарья Назаровна
Мать ребёнка: не указана
Бичурга-Баишево, Шемуршинский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Смерть
Неизвестно