Назар — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Назар

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

СЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пётр Назаров

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дарья Назарова

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1861 ст.

Дочь: Тарелова Дарья Назаровна

Мать ребёнка: не указана

Бичурга-Баишево, Шемуршинский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Смерть
Неизвестно

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