Квашенниковъ Иванъ
Место рожденияПритыкино, Нижегородскаго уезда
Дата рождения1742
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1742
Отец: Квашенниковъ Федоръ
Мать: не указана
Притыкино, Нижегородскаго уезда
Рождение ребёнка
1769
Дочь: Самарина Пелагея
Мать ребёнка: Квашенникова Орина
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Квашенникова Орина