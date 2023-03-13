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Квашенниковъ Иванъ

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Место рождения

Притыкино, Нижегородскаго уезда

Дата рождения

1742

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1742

Отец: Квашенниковъ Федоръ

Мать: не указана

Притыкино, Нижегородскаго уезда
Рождение ребёнка
1769

Дочь: Самарина Пелагея

Мать ребёнка: Квашенникова Орина

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Квашенникова Орина

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