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Квашенниковъ Федоръ

Место рождения

Притыкино, Нижегородскаго уезда

Дата рождения

1711

Дата смерти

1749

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1711

Отец: Квашенниковъ Василий

Мать: не указана

Притыкино, Нижегородскаго уезда
Рождение ребёнка
1733

Сын: Квашенниковъ Иванъ

Мать ребёнка: не указана

Притыкино, Нижегородскаго уезда
Рождение ребёнка
1738

Сын: Квашенниковъ Иванъ

Мать ребёнка: не указана

Притыкино, Нижегородскаго уезда
Рождение ребёнка
1742

Сын: Квашенниковъ Иванъ

Мать ребёнка: не указана

Притыкино, Нижегородскаго уезда
Рождение ребёнка
1746

Дочь: Ульяна

Мать ребёнка: не указана

Притыкино, Нижегородскаго уезда
Рождение ребёнка
1752

Дочь: Гуляева Федосья

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Смерть
1749
Притыкино, Нижегородскаго уезда
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