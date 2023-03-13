Квашенниковъ Федоръ
Место рожденияПритыкино, Нижегородскаго уезда
Дата рождения1711
Дата смерти1749
ПолМужской
МатьНе указана
ЖенаНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1711
Отец: Квашенниковъ Василий
Мать: не указана
Притыкино, Нижегородскаго уезда
Рождение ребёнка
1733
Притыкино, Нижегородскаго уезда
Рождение ребёнка
1738
Притыкино, Нижегородскаго уезда
Рождение ребёнка
1742
Притыкино, Нижегородскаго уезда
Рождение ребёнка
1746
Дочь: Ульяна
Мать ребёнка: не указана
Притыкино, Нижегородскаго уезда
Рождение ребёнка
1752
Дочь: Гуляева Федосья
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Смерть
1749
Притыкино, Нижегородскаго уезда