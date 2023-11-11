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Агафонов Авдей Прокопьев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1770

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1719 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Около 1771 г.р.

Дети

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1770

Отец: Агафонов Прокопий Анисимов

Мать: не указана

Бракосочетание
03.07.1788 ст.

Жена: Агафонова Анна Михайлова

Полом, Кезский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
08.05.1793 ст.

Сын: Агафонов Иван Авдеев

Мать ребёнка: Агафонова Анна Михайлова

родился в деревне Келминской
Смерть
Неизвестно
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