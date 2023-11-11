Агафонов Авдей Прокопьев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1770
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1770
Отец: Агафонов Прокопий Анисимов
Мать: не указана
Бракосочетание
03.07.1788 ст.
Жена: Агафонова Анна Михайлова
Полом, Кезский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
08.05.1793 ст.
Сын: Агафонов Иван Авдеев
Мать ребёнка: Агафонова Анна Михайлова
родился в деревне Келминской
Смерть
Неизвестно