Агафонова (Русских) Анна Михайлова
Место рождения
Дата рожденияОколо 1771 ст.
Дата смерти25.12.1842 ст.
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1771 ст.
Отец: Русских Михаил Дмитриев
Мать: не указана
Бракосочетание
03.07.1788 ст.
Полом, Кезский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
08.05.1793 ст.
Сын: Агафонов Иван Авдеев
Отец ребёнка: Агафонов Авдей Прокопьев
родился в деревне Келминской
Смерть
25.12.1842 ст.
Верх-Палымской, Глазовский уезд, Вятская губерния