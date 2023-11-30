Агафонова (Русских) Анна Михайлова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАгафонова (Русских) Анна Михайлова

Агафонова (Русских) Анна Михайлова

Место рождения

Лудошур, Игринский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

Около 1771 ст.

Дата смерти

25.12.1842 ст.

Пол

Женский

Отец

Около 1742 г.р.

Мать

Не указана

Муж

Около 1770 г.р.

Дети

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1771 ст.

Отец: Русских Михаил Дмитриев

Мать: не указана

Лудошур, Игринский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
03.07.1788 ст.

Муж: Агафонов Авдей Прокопьев

Полом, Кезский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
08.05.1793 ст.

Сын: Агафонов Иван Авдеев

Отец ребёнка: Агафонов Авдей Прокопьев

родился в деревне Келминской
Смерть
25.12.1842 ст.
Верх-Палымской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close