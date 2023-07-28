Бражкина (Отинова) Марина Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бражкина (Отинова) Марина Петровна

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Место рождения

Мечкор, Кудымкарский муниципальный район, Пермский край

Дата рождения

19.07.1912

Дата смерти

?.05.1994

Пол

Женский

Добавил:

СН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.07.1912

Отец: Отинов Петр Константинович

Мать: Отинова Матрона Георгиевна (Егоровна)

Мечкор, Кудымкарский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1936

Дочь: Ососова Любовь Ильинична

Отец ребёнка: Бражкин Илья Евдокимович

Рождение ребёнка
12.03.1941

Дочь: Микурова Раиса

Отец ребёнка: Бражкин Илья Евдокимович

Мечкор, Кудымкарский муниципальный район, Пермский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бражкин Илья Евдокимович

Смерть
?.05.1994
Пермь, Пермский, Пермский край
Причина смерти: Инсульт
Похороны
Неизвестно
Пермь, Пермский, Пермский край
Северное кладбище