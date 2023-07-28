Бражкина (Отинова) Марина Петровна
Место рождения
Дата рождения19.07.1912
Дата смерти?.05.1994
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.07.1912
Рождение ребёнка
1936
Дочь: Ососова Любовь Ильинична
Отец ребёнка: Бражкин Илья Евдокимович
Рождение ребёнка
12.03.1941
Дочь: Микурова Раиса
Отец ребёнка: Бражкин Илья Евдокимович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
?.05.1994
Причина смерти: Инсульт
Похороны
Неизвестно
Северное кладбище