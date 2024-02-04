Никитина Матрона Корисевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1919
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Никитин Николай Дмитриевич
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
02.09.1917
Дочь: Насонова (Никитина) Прасковья Дмитриевна
Отец ребёнка: Никитин Дмитрий Васильевич
Лопуховка, Руднянский муниципальный район, Волгоградская область
Смерть
1919