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Никитина Матрона Корисевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1919

Пол

Женский

Добавил:

ВН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Никитин Николай Дмитриевич

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
02.09.1917

Дочь: Насонова (Никитина) Прасковья Дмитриевна

Отец ребёнка: Никитин Дмитрий Васильевич

Лопуховка, Руднянский муниципальный район, Волгоградская область
Смерть
1919

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