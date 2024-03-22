село Лопуховка, село Лопуховка, Руднянский муниципальный район, Волгоградская область (на 2019) — Familio

Лопуховка

Руднянский муниципальный район, Волгоградская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Саратовская губерния, Камышинский уезд
1067Лапуховка (Нижняя Заевка), с. каз.при р. Медведице.954543616701680Церковь православная 1. Базар.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Саратовская губерния, Камышинский уезд, Лопуховская волость
547. Лопуховка (Лопуховское, Заевское), село бывшее государственное, при реке Медведице, дворов 725, жителей 4458, волостное правление (уездный город в 100 верстах), 2 це Показать все

Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года

Правление или квартира станового пристава
Саратовская губерния, Камышинский уезд, Лопуховская волость
село Лопуховка

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Волгоградская область, Руднянский район
15045Лопуховкасело50°38,0' с.ш.44°29,0' в.д.M-38-053

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Волгоградская область, Руднянский муниципальный район, Лопуховское сельское поселение
18647420101с Лопуховкасело
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