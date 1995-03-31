Грамолин Николай Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.11.1931
Дата смерти31.03.1995
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.11.1931
Рождение ребёнка
01.09.1952
Сын: Грамолин Николай Николаевич
Мать ребёнка: Грамолина-Фефелова Мария Дмитриевна
Рождение ребёнка
31.01.1954
Сын: Грамолин Афанасий Николаевич
Мать ребёнка: Грамолина-Фефелова Мария Дмитриевна
Рождение ребёнка
01.05.1958
Сын: Грамолин Аркадий Николаевич
Мать ребёнка: Грамолина-Фефелова Мария Дмитриевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Грамолина Любовь Николаевна
Мать ребёнка: Грамолина-Фефелова Мария Дмитриевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
31.03.1995