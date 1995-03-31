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Грамолин Николай Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.11.1931

Дата смерти

31.03.1995

Пол

Мужской

Добавил:

ГК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.11.1931

Отец: Грамолин Иван Петрович

Мать: Грамолина-Дунина Павла Яковлевна

Рождение ребёнка
01.09.1952

Сын: Грамолин Николай Николаевич

Мать ребёнка: Грамолина-Фефелова Мария Дмитриевна

Рождение ребёнка
31.01.1954

Сын: Грамолин Афанасий Николаевич

Мать ребёнка: Грамолина-Фефелова Мария Дмитриевна

Рождение ребёнка
01.05.1958

Сын: Грамолин Аркадий Николаевич

Мать ребёнка: Грамолина-Фефелова Мария Дмитриевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Грамолина Любовь Николаевна

Мать ребёнка: Грамолина-Фефелова Мария Дмитриевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Грамолина-Фефелова Мария Дмитриевна

Смерть
31.03.1995
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