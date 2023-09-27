Грамолин Иван Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1905
Дата смерти?.05.1942
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
25.11.1931
Сын: Грамолин Николай Иванович
Мать ребёнка: Грамолина-Дунина Павла Яковлевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Грамолина-Дунина Павла Яковлевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Грамолина-Дунина Павла Яковлевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
?.05.1942