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Грамолин Иван Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1905

Дата смерти

?.05.1942

Пол

Мужской

Добавил:

ГК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.11.1931

Сын: Грамолин Николай Иванович

Мать ребёнка: Грамолина-Дунина Павла Яковлевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Грамолин Леонид Иванович

Мать ребёнка: Грамолина-Дунина Павла Яковлевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Грамолин Петр Иванович

Мать ребёнка: Грамолина-Дунина Павла Яковлевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Грамолина-Дунина Павла Яковлевна

Смерть
?.05.1942
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