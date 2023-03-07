Тарасов (однодворец) Галактион Адрианович
Место рождения
Дата рождения1831
Дата смерти05.05.1869
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831
Рождение ребёнка
1853
Дочь: Асеева Мария Тарасова
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1855
Дочь: Сазонова Анастасия Тарасова
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1859
Дочь: Тарасова Наталья Тарасова
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1860
Сын: Тарасов Михаил Галактионович
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1863
Сын: Тарасов (однодворец) Ефим Галактионович
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Тарасов (однодворец) Михаил Галактионович
Мать ребёнка: ?
Смерть
05.05.1869