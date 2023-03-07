Тарасов (однодворец) Галактион Адрианович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тарасов (однодворец) Галактион Адрианович

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Место рождения

Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния

Дата рождения

1831

Дата смерти

05.05.1869

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831

Отец: Тарасов (однодворец) Адриан Тимофеевич

Мать: Тарасова Прасковья Емельяновна

Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
1853

Дочь: Асеева Мария Тарасова

Мать ребёнка: ?

Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
1855

Дочь: Сазонова Анастасия Тарасова

Мать ребёнка: ?

Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
1859

Дочь: Тарасова Наталья Тарасова

Мать ребёнка: ?

Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
1860

Сын: Тарасов Михаил Галактионович

Мать ребёнка: ?

Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
1863

Сын: Тарасов (однодворец) Ефим Галактионович

Мать ребёнка: ?

Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тарасов (однодворец) Михаил Галактионович

Мать ребёнка: ?

Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Смерть
05.05.1869
Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
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