Сазонова Анастасия Тарасова
Место рождения
Дата рождения1855
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855
Отец: Тарасов (однодворец) Галактион Адрианович
Мать: ?
Бракосочетание
01.11.1874
Рождение ребёнка
26.04.1876
Дочь: Акулова Пелагея Сазонова
Отец ребёнка: Сазонов (однодворец) Иван Исаевич
Рождение ребёнка
28.08.1888
Сын: Сазонов (однодворец) Семен Иванович
Отец ребёнка: Сазонов (однодворец) Иван Исаевич
Рождение ребёнка
24.06.1899
Дочь: Агриппина Ивановна
Отец ребёнка: Сазонов (однодворец) Иван Исаевич
Смерть
Неизвестно