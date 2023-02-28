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Сазонова Анастасия Тарасова

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Место рождения

Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния

Дата рождения

1855

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855

Отец: Тарасов (однодворец) Галактион Адрианович

Мать: ?

Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Бракосочетание
01.11.1874

Муж: Сазонов (однодворец) Иван Исаевич

Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
26.04.1876

Дочь: Акулова Пелагея Сазонова

Отец ребёнка: Сазонов (однодворец) Иван Исаевич

Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
28.08.1888

Сын: Сазонов (однодворец) Семен Иванович

Отец ребёнка: Сазонов (однодворец) Иван Исаевич

Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
24.06.1899

Дочь: Агриппина Ивановна

Отец ребёнка: Сазонов (однодворец) Иван Исаевич

Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Смерть
Неизвестно
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