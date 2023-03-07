Тарасов (однодворец) Адриан Тимофеевич
Место рождения
Дата рождения1802
Дата смерти09.02.1867
ПолМужской
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802
Отец: Тарасов (однодворец) Тимофей
Мать: ?
Рождение ребёнка
1823
Сын: Тарасов (однодворец) Иосиф Адрианович
Мать ребёнка: Тарасова Прасковья Емельяновна
Рождение ребёнка
1831
Сын: Тарасов (однодворец) Галактион Адрианович
Мать ребёнка: Тарасова Прасковья Емельяновна
Рождение ребёнка
1833
Дочь: Агафья Адриановна
Мать ребёнка: Тарасова Прасковья Емельяновна
Рождение ребёнка
1835
Дочь: Евдокия Адриановна
Мать ребёнка: Тарасова Прасковья Емельяновна
Рождение ребёнка
1837
Сын: Тарасов (однодворец) Семен Адрианович
Мать ребёнка: Тарасова Прасковья Емельяновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Тарасов (однодворец) Адрианович
Мать ребёнка: Тарасова Прасковья Емельяновна
Смерть
09.02.1867