Тарасов (однодворец) Адриан Тимофеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тарасов (однодворец) Адриан Тимофеевич

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Место рождения

Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния

Дата рождения

1802

Дата смерти

09.02.1867

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802

Отец: Тарасов (однодворец) Тимофей

Мать: ?

Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
1823

Сын: Тарасов (однодворец) Иосиф Адрианович

Мать ребёнка: Тарасова Прасковья Емельяновна

Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
1831

Сын: Тарасов (однодворец) Галактион Адрианович

Мать ребёнка: Тарасова Прасковья Емельяновна

Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
1833

Дочь: Агафья Адриановна

Мать ребёнка: Тарасова Прасковья Емельяновна

Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
1835

Дочь: Евдокия Адриановна

Мать ребёнка: Тарасова Прасковья Емельяновна

Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
1837

Сын: Тарасов (однодворец) Семен Адрианович

Мать ребёнка: Тарасова Прасковья Емельяновна

Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тарасов (однодворец) Адрианович

Мать ребёнка: Тарасова Прасковья Емельяновна

Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Смерть
09.02.1867
Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
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