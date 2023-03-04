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Вшивцев Никита Козмин

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1751

Дата смерти

После 1811

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1751

Отец: Вшивцев Козма Константинович

Мать: Вшивцева Дарья Петрова

Рождение ребёнка
1768

Сын: Вшивцев Яков Никитин

Мать ребёнка: Вшивцева Акилина Ульянова

Рождение ребёнка
1768

Сын: Вшивцев Фёдор Никитин

Мать ребёнка: Вшивцева Акилина Ульянова

Рождение ребёнка
06.07.1776 ст.

Сын: Вшивцев Симон Никитин

Мать ребёнка: Вшивцева Акилина Ульянова

Рождение ребёнка
1780

Сын: Вшивцев Никон Никитин

Мать ребёнка: Вшивцева Акилина Ульянова

Рождение ребёнка
1786

Дочь: Елена Никитина

Мать ребёнка: Вшивцева Стефанида Игнатьева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Вшивцева Стефанида Игнатьева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Вшивцева Акилина Ульянова

Место жительства
Неизвестно
Бабичи, Верхошижемский муниципальный район, Кировская область
Смерть
После 1811
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