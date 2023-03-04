Вшивцев Никита Козмин
Место рожденияНе указано
Дата рождения1751
Дата смертиПосле 1811
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1751
Рождение ребёнка
1768
Сын: Вшивцев Яков Никитин
Мать ребёнка: Вшивцева Акилина Ульянова
Рождение ребёнка
1768
Мать ребёнка: Вшивцева Акилина Ульянова
Рождение ребёнка
06.07.1776 ст.
Мать ребёнка: Вшивцева Акилина Ульянова
Рождение ребёнка
1780
Мать ребёнка: Вшивцева Акилина Ульянова
Рождение ребёнка
1786
Дочь: Елена Никитина
Мать ребёнка: Вшивцева Стефанида Игнатьева
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Бабичи, Верхошижемский муниципальный район, Кировская область
Смерть
После 1811