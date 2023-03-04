Вшивцева Акилина Ульянова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВшивцева Акилина Ульянова

Вшивцева Акилина Ульянова

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1750

Дата смерти

28.08.1785 ст.

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1750

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1768

Сын: Вшивцев Яков Никитин

Отец ребёнка: Вшивцев Никита Козмин

Рождение ребёнка
1768

Сын: Вшивцев Фёдор Никитин

Отец ребёнка: Вшивцев Никита Козмин

Рождение ребёнка
06.07.1776 ст.

Сын: Вшивцев Симон Никитин

Отец ребёнка: Вшивцев Никита Козмин

Рождение ребёнка
1780

Сын: Вшивцев Никон Никитин

Отец ребёнка: Вшивцев Никита Козмин

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Вшивцев Никита Козмин

Место жительства
Неизвестно
Бабичи, Верхошижемский муниципальный район, Кировская область
Смерть
28.08.1785 ст.
1785г. (смерть 35 лет) МК Касинское ГАКО ф. 237 оп. 75 д. 1020
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close