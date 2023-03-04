Вшивцева Акилина Ульянова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1750
Дата смерти28.08.1785 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1750
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1768
Сын: Вшивцев Яков Никитин
Отец ребёнка: Вшивцев Никита Козмин
Рождение ребёнка
1768
Отец ребёнка: Вшивцев Никита Козмин
Рождение ребёнка
06.07.1776 ст.
Отец ребёнка: Вшивцев Никита Козмин
Рождение ребёнка
1780
Отец ребёнка: Вшивцев Никита Козмин
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Бабичи, Верхошижемский муниципальный район, Кировская область
Смерть
28.08.1785 ст.
1785г. (смерть 35 лет) МК Касинское ГАКО ф. 237 оп. 75 д. 1020