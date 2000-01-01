Вшивцева (Смирнова) Дарья Петрова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1732
Дата смерти05.03.1799
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1732
Отец: Смирнов Пётр Ефимимов
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1751
Отец ребёнка: Вшивцев Козма Константинович
Рождение ребёнка
06.04.1758 ст.
Отец ребёнка: Вшивцев Козма Константинович
Рождение ребёнка
24.11.1760 ст.
Дочь: Екатерина Козмина
Отец ребёнка: Вшивцев Козма Константинович
Рождение ребёнка
1763
Отец ребёнка: Вшивцев Козма Константинович
Рождение ребёнка
1766
Сын: Вшивцев Миней Козмин
Отец ребёнка: Вшивцев Козма Константинович
Рождение ребёнка
1767
Сын: Вшивцев Иван Козмин
Отец ребёнка: Вшивцев Козма Константинович
Рождение ребёнка
1768
Отец ребёнка: Вшивцев Козма Константинович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
05.03.1799