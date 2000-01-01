Вшивцева (Смирнова) Дарья Петрова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вшивцева (Смирнова) Дарья Петрова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1732

Дата смерти

05.03.1799

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1732

Отец: Смирнов Пётр Ефимимов

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1751

Сын: Вшивцев Никита Козмин

Отец ребёнка: Вшивцев Козма Константинович

Рождение ребёнка
06.04.1758 ст.

Сын: Вшивцев Евтихей Козмин

Отец ребёнка: Вшивцев Козма Константинович

Рождение ребёнка
24.11.1760 ст.

Дочь: Екатерина Козмина

Отец ребёнка: Вшивцев Козма Константинович

Рождение ребёнка
1763

Сын: Вшивцев Перфилий Козмин

Отец ребёнка: Вшивцев Козма Константинович

Рождение ребёнка
1766

Сын: Вшивцев Миней Козмин

Отец ребёнка: Вшивцев Козма Константинович

Рождение ребёнка
1767

Сын: Вшивцев Иван Козмин

Отец ребёнка: Вшивцев Козма Константинович

Рождение ребёнка
1768

Сын: Вшивцев Никифор Козмин

Отец ребёнка: Вшивцев Козма Константинович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Вшивцев Козма Константинович

Смерть
05.03.1799
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